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Судно с россиянами и украинцами на борту задержано в Малайзии

, 13:51 | Ниса Мурзанаева Видео 193

Экипаж состоит из 23 человек в возрасте от 21 до 68 лет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Michael Dietrich

Судно с россиянами и украинцами на борту задержано в Малайзии. Балкер был замечен сотрудниками местного Управления морской полиции (MMEA) в нескольких милях от побережья на западе государства.

Сообщается, что экипаж специализированного судна для перевозки грузов насыпью состоит из 23 россиян и украинцев в возрасте от 21 до 68 лет.

«Все члены экипажа были задержаны после того, как они не смогли предъявить разрешение на вход от администрации порта», — сказали в MMEA.

Два моряка с задержанного судна были доставлены в здание MMEA для выяснения обстоятельств. По предварительным данным, россиянам и украинцам может грозить крупный штраф или наказание в виде лишения свободы.

В российском посольстве в Малайзии инцидент пока не прокомментировали, пишет ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержанным в Греции морякам из России грозит 600 лет тюрьмы.

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