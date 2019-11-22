Судно с россиянами и украинцами на борту задержано в Малайзии. Балкер был замечен сотрудниками местного Управления морской полиции (MMEA) в нескольких милях от побережья на западе государства.

Сообщается, что экипаж специализированного судна для перевозки грузов насыпью состоит из 23 россиян и украинцев в возрасте от 21 до 68 лет.

«Все члены экипажа были задержаны после того, как они не смогли предъявить разрешение на вход от администрации порта», — сказали в MMEA.

Два моряка с задержанного судна были доставлены в здание MMEA для выяснения обстоятельств. По предварительным данным, россиянам и украинцам может грозить крупный штраф или наказание в виде лишения свободы.

В российском посольстве в Малайзии инцидент пока не прокомментировали, пишет ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержанным в Греции морякам из России грозит 600 лет тюрьмы.