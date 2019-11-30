Александр Емельяненко может принять участие в турнире Fight Nights

Российский боец смешанных единоборств ММА Александр Емельяненко вскоре может принять участие в турнире организации Fight Nights. Как сообщает ТАСС, об этом 38-летний спортсмен рассказал журналистам.

«Мы говорили с Камилом Гаджиевым (руководитель организации Fight Nights — Прим. ред.). У них турнир в конце декабря. Планируем вернуться к этому вопросу. Я мог выступить 22 декабря, но у организации был заполнен кард», — цитирует агентство Емельяненко.

Спортсмен имеет за плечами 28 побед из них 25 — досрочно, семь поражений и одну вничью. 29 ноября Емельяненко сразился на ринге с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым. Самый ожидаемый бой года завершился, не продлившись и трех минут. Боец смешаных единоборств отправил пауэрлифтера в нокаут в первом раунде.

Ранее 5-tv.ru публиковал полное видео боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.