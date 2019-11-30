Полное видео боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева

Событие года — поединок между бойцом смешанных единоборств и тяжеловесом состоялся на ВТБ-Арене в Москве.

5-tv.ru публикует полное видео поединка 38-летнего бойца смешанных единоборств и 40-летнего тяжелоатлета.

Александр Емельяненко стал чемпионом РЕН ТВ в супертяжелом весе, одержав уверенную победу над Михаилом Кокляевым. Боец ММА в первом раунде отправил пауэрлифтера в нокаут. Поединок между спортсменами длился 2 минуты 47 секунд и был остановлен по решению рефери.

Это первая победа Александра Емельяненко на профессиональном боксерском ринге. Десять лет назад боец спортсмен боксировал с Хизиром Плиевым, но тогда встреча завершилась вничью.

За победу в этом поединке Емельяненко получит один миллион рублей, Кокляев — вполовину меньше. Бой проходил по правилам бокса. Перед поединком соперники получили боксерские лицензии от Федерации бокса России.

В рамках турнира на ВТБ-Арене в Москве состоялись семь поединков. Победу в боях одержали россияне Валерия Родионова, Вартан Арутюнян и Владимир Мышев, Георгий Челохсаев, Эдгар Гукасян, Максим Новоселов, а также узбекский боксер Мухамадсалим Сотволдиев.