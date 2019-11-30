  1. Пятый канал
  4. Полное видео боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева

Полное видео боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева

, 2:30 | Василий Заика Видео 2 115

Поединок между бойцом смешанных единоборств и тяжеловесом состоялся на ВТБ-Арене в Москве.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ren.tv

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 17

Событие года — поединок между бойцом смешанных единоборств и тяжеловесом состоялся на ВТБ-Арене в Москве.

5-tv.ru публикует полное видео поединка 38-летнего бойца смешанных единоборств и 40-летнего тяжелоатлета.

Александр Емельяненко стал чемпионом РЕН ТВ в супертяжелом весе, одержав уверенную победу над Михаилом Кокляевым. Боец ММА в первом раунде отправил пауэрлифтера в нокаут. Поединок между спортсменами длился 2 минуты 47 секунд и был остановлен по решению рефери.

Это первая победа Александра Емельяненко на профессиональном боксерском ринге. Десять лет назад боец спортсмен боксировал с Хизиром Плиевым, но тогда встреча завершилась вничью.

За победу в этом поединке Емельяненко получит один миллион рублей, Кокляев — вполовину меньше. Бой проходил по правилам бокса. Перед поединком соперники получили боксерские лицензии от Федерации бокса России.

В рамках турнира на ВТБ-Арене в Москве состоялись семь поединков. Победу в боях одержали россияне Валерия Родионова, Вартан Арутюнян и Владимир Мышев, Георгий Челохсаев, Эдгар Гукасян, Максим Новоселов, а также узбекский боксер Мухамадсалим Сотволдиев.

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 17
30 нояб
Звездный флешмоб: российские артисты выражают благодарность иркутским героям
30 нояб
«Извините, что так быстро!»: Емельяненко о прошедшем бое с Кокляевым
30 нояб
Иркутский школьник-герой вручил Емельяненко пояс чемпиона после боя года
30 нояб
Александр Емельяненко отправил Михаила Кокляева в нокаут в первом раунде
30 нояб
Емельяненко нокаутом одолел Кокляева в первом раунде
30 нояб
Бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева стартовал на ВТБ-Арене в Москве
30 нояб
Максим Новоселов стал серебряным чемпионом в супертяжелом весе по версии РЕН ТВ
29 нояб
Эдгар Гукасян победил Кулву Бушира в бою за титул чемпиона WBA Asia South
29 нояб
Бой Емельяненко против Кокляева: где смотреть и кто еще будет участвовать
29 нояб
Кокляев объяснил фанатам, как выиграть боксерские перчатки с его автографом

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 30 ноября: растущая Луна сулит перемены в личной жизни

Последние новости

4:02
Звездный флешмоб: российские артисты выражают благодарность иркутским героям
3:51
Проект «Алые паруса-2019» взял главную награду в конкурсе Best Event Awards World
3:33
Гороскоп на 30 ноября: растущая Луна сулит перемены в личной жизни
3:06
«Извините, что так быстро!»: Емельяненко о прошедшем бое с Кокляевым
2:30
Полное видео боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
2:17
Иркутский школьник-герой вручил Емельяненко пояс чемпиона после боя года

Сейчас читают

Полное видео боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
День Григория Чудотворца: Что можно и что нельзя делать 30 ноября
Бой Емельяненко против Кокляева: итоги первых пяти поединков на «ВТБ Арене»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]