«Богиня чувственности!»: «Русская Кардашьян» в бикини на песке взорвала сеть

Российская модель Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян», на своей странице в Instagram опубликовала очередной откровенный снимок.

Фото, на котором 25-летняя уроженка Калининграда демонстрирует подписчикам аппетитные внушительные формы, буквально взорвало сеть. На снимке девушка в желтом бикини с распущенными волосами и солнцезащитных очках позирует, лежа на песке.

Instagram @anastasiya_kvitko

Многочисленные подписчики Анастасии Квитко не устают восхищаться ее особенностями фигуры. Этот факт подтверждают тысячи восторженных комментариев в адрес «русской Кардашьян».

«Ты очаровательна в этом желтом бикини!»

«Вау, миньон!»

«Очень привлекательная дама!»

«Ты самая красивая женщина в мире!»

«Богиня чувственности!» — пишут представители десятимиллионной армии поклонников модели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» похвасталась ярко-синими мини-шортиками.