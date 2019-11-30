«Богиня чувственности!»: «Русская Кардашьян» в бикини на песке взорвала сеть

Российская модель Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян», на своей странице в Instagram опубликовала очередной откровенный снимок.
Фото, на котором 25-летняя уроженка Калининграда демонстрирует подписчикам аппетитные внушительные формы, буквально взорвало сеть. На снимке девушка в желтом бикини с распущенными волосами и солнцезащитных очках позирует, лежа на песке.
Многочисленные подписчики Анастасии Квитко не устают восхищаться ее особенностями фигуры. Этот факт подтверждают тысячи восторженных комментариев в адрес «русской Кардашьян».
«Ты очаровательна в этом желтом бикини!»
«Вау, миньон!»
«Очень привлекательная дама!»
«Ты самая красивая женщина в мире!»
«Богиня чувственности!» — пишут представители десятимиллионной армии поклонников модели.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» похвасталась ярко-синими мини-шортиками.