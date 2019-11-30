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«Богиня чувственности!»: «Русская Кардашьян» в бикини на песке взорвала сеть

, 6:59 | Василий Заика Фото 32

Модель Анастасия Квитко продолжает радовать подписчиков аппетитными внушительными формами.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Российская модель Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян», на своей странице в Instagram опубликовала очередной откровенный снимок.

Фото, на котором 25-летняя уроженка Калининграда демонстрирует подписчикам аппетитные внушительные формы, буквально взорвало сеть. На снимке девушка в желтом бикини с распущенными волосами и солнцезащитных очках позирует, лежа на песке.

Instagram @anastasiya_kvitko

Многочисленные подписчики Анастасии Квитко не устают восхищаться ее особенностями фигуры. Этот факт подтверждают тысячи восторженных комментариев в адрес «русской Кардашьян».

«Ты очаровательна в этом желтом бикини!»

«Вау, миньон!»

«Очень привлекательная дама!»

«Ты самая красивая женщина в мире!»

«Богиня чувственности!» — пишут представители десятимиллионной армии поклонников модели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» похвасталась ярко-синими мини-шортиками.

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