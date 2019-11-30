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Игорь Крутой расплатился за запеканку игрой на рояле — видео

, 8:45 | Ниса Мурзанаева Видео 195

Композитор поделился видео, на котором исполнил новую музыкальную композицию за еду.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhovs; Instagram @igorkrutoy65

Игорь Крутой вынужден был исполнить новую музыкальную композицию перед 60-летней сестрой Аллой Баратта. Знаменитость утверждает, что только таким образом он мог рассчитаться с любимой родственницей за «лучшую в мире запеканку». Видео с импровизированного выступления композитор опубликовал в Instagram.

На кадрах музыкант играет нежную мелодию на белом рояле со стеклянной крышкой. Напротив пианиста сидит его сестра и внимательно прислушивается к каждой ноте.

«Накануне поездки в Дюссельдорф заехал к сестре Алле на лучшую в мире запеканку, специально приготовленную для меня, рассчитавшись за это удовольствие демонстрацией своей новой композиции», — поделился знаменитость.

Instagram @igorkrutoy65

Поклонники Игоря Крутого по достоинству оценили исполнительское мастерство кумира. Фанаты похвалили и чудесную мелодию, написанную композитором.

В комментариях к публикации отметился даже звездный товарищ музыканта — Николай Басков. Правда, комплимент у «золотого голоса России» вышел каким-то неоднозначным. Однако автор песен нашелся что ответить приятелю.

«Вот что значит — покормить композитора! И сразу волшебная музыка», — написал певец.

«А певца корми-не корми… Только не вздумай устроить потасовку!» — парировал музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Крутой показал, как гулял на дне рождения жены.

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