Видео Алеси Кафельниковой с роскошного отдыха в Европе появилось на странице модели. В кадре дочь прославленного теннисиста катается на лошади в дворцовом парке. На ней черная форма гусара прусской армии — представителя так называемых «гусаров смерти». Правда, головной убор спадает на глаза во время езды под смех стоящего рядом французского фотографа.

Девушка уверенно держится в седле, пока лошадка бежит рысью. Кафельникова выглядит серьезной и сосредоточенной, а местами и грустной.

Instagram @kafelnikova_a

Ролики о катаниях знаменитости в гусарской форме получили смешанные отзывы.

«Это все дико»;

«Нелепо», — написали пользователи.

Положительных комментариев оказалось больше.

«Изящная Леся»;

«Молодец, крутая!»

«Как красиво», — отреагировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появилось подтверждение воссоединения Кафельниковой и Фараона.