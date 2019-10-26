В сети появилось подтверждение воссоединения Кафельниковой и Фараона

Слухи о том, что Алеся Кафельникова и рэпер Pharaoh снова вместе ходят уже некоторое время, и вот теперь в интернете появился короткий ролик, подтверждающий эту информацию. На дне рождения дочери известного теннисиста друзья сняли на видео, как пара самозабвенно целуется.

Запись тут же была опубликована на фанатской страничке расставшейся в 2017 пары.

«Меня всю трясет, моя мечта сбылась, надо было главное верить!»

«Наконец-то, я так ждала этого!»

«Свершилось! Она же так любит его, дождалась», — комментируют новость поклонники.

Как сообщает StarHit, свое 21-летие Алеся Кафельникова отметила в Москве. Вечеринка состоялась на 58 этаже комплекса «Москва-Сити». Среди гостей были Лиза Пескова, Кристина Грикайте и Алиша Несват, Кирилл Соколовский, ну и конечно Глеб Голубин, больше известный как рэпер Pharaoh.

Ранее, как писал 5-tv.ru именно с пагубным влиянием рэперской тусовки Кафельникова связывала свое увлечение наркотиками. Она говорила, что расставание с Глебом Голубиным помогло ей справиться с зависимостью и тяжелой депрессией.