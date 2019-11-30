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Видео: иркутский мальчик-герой вручил чемпионский пояс Емельяненко

, 10:30 | Ниса Мурзанаева Видео 244

Слава Дорошенко, спасший девятилетнюю девочку от педофила, был приглашен в качестве специального гостя на бой года — Александр Емельяненко против Михаила Кокляева.

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Фото, видео: Ren.tv

Иркутский школьник Слава Дорошенко вручил чемпионский пояс бойцу Александру Емельяненко после победы над тяжеловесом Михаилом Кокляевым.

Бой года прошел на ВТБ-Арене в столице. 38-летний боец смешанных единоборств нокаутировал 40-летнего пауэрлифтера в первом раунде встречи. Противники состязались по правилам бокса.

Слава Дорошенко был приглашен в качестве специального гостя на поединок года после того, как стало известно о его подвиге. Мальчик признался, что победа Емельяненко была ожидаема.

«Я считаю, это было предсказуемо. Я смотрел прошлые бои Александра, они долго не длились», — заявил юный герой.

Благодаря подростку удалось избежать страшной трагедии. Школьник из Иркутска заметил, как злоумышленник заталкивал девятилетнюю девочку в свой автомобиль. Юноша позвал на помощь еще одного мужчину, и вместе им удалось спасти малышку от педофила. Примечательно, что иркутский герой рискует жизнью ради других уже не в первый раз. До этого он вытащил из воды тонущего человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Емельяненко подарит чемпионский пояс своей дочери.

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