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«Теперь у нее есть!»: Емельяненко подарит чемпионский пояс своей дочери

, 7:31 | Василий Заика Видео 1 265

Боец смешанных единоборств стал чемпионом РЕН ТВ в супертяжелом весе, отправив в нокаут в первом раунде пауэрлифтера Михаила Кокляева.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; Instagram @ 1yaroslav.stepanov1

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 21

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, ставший обладателем титула чемпиона РЕН ТВ в супертяжелом весе, заявил о намерении подарить трофейный пояс своей 12-летней дочери Полине.

«Это теперь не у меня есть (пояс — Прим.ред.), я дочке подарю. Теперь у нее есть!» — сказал Александр Емельяненко.

Продолжая отвечать на вопросы журналистов, Емельяненко сказал — ему без разницы, кого бить: Магомеда Исмаилова или любого из присутствующих на пресс-конференции представителей СМИ, если они этого пожелают. Будет организован бой — он будет это делать.

«У меня работа такая — бить людей», — резюмировал спортсмен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Емельяненко поблагодарил своих фанатов. Боец смешанных единоборств, завоевавший титул чемпиона РЕН ТВ в супертяжелом весе, в своем аккаунте в Instagram в разделе сторис опубликовал видеообращение к болельщикам.

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 21
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