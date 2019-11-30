«Теперь у нее есть!»: Емельяненко подарит чемпионский пояс своей дочери

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, ставший обладателем титула чемпиона РЕН ТВ в супертяжелом весе, заявил о намерении подарить трофейный пояс своей 12-летней дочери Полине.

«Это теперь не у меня есть (пояс — Прим.ред.), я дочке подарю. Теперь у нее есть!» — сказал Александр Емельяненко.

Продолжая отвечать на вопросы журналистов, Емельяненко сказал — ему без разницы, кого бить: Магомеда Исмаилова или любого из присутствующих на пресс-конференции представителей СМИ, если они этого пожелают. Будет организован бой — он будет это делать.

«У меня работа такая — бить людей», — резюмировал спортсмен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Емельяненко поблагодарил своих фанатов. Боец смешанных единоборств, завоевавший титул чемпиона РЕН ТВ в супертяжелом весе, в своем аккаунте в Instagram в разделе сторис опубликовал видеообращение к болельщикам.