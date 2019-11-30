  1. Пятый канал
  4. Оголенная грудь «британской Кардашьян» свела с ума мужскую аудиторию Instagram

Оголенная грудь «британской Кардашьян» свела с ума мужскую аудиторию Instagram

, 17:54 | Анастасия Игонина Фото 10

От вида обнаженной модели у некоторых юзеров, по их признанию, перехватило дыхание.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @demirosemawby

«Британская Кардашьян» раздразнила фолловеров горячими фотографиями. Снимки, взбудоражившие всех поклонников, Деми Роуз опубликовала в Instagram.

На первых кадрах девушка позирует практически обнаженной — на Роуз только длинные белоснежные перчатки. Она прикрывает бюст рукой, но только отчасти, чтобы скрыть самые пикантные подробности.

Instagram @demirosemawby

Следующая серия фото оказалась целомудреннее — «британская Кардашьян» надела платье бежевого оттенка. Однако открытые плечи наряда и весьма глубокое декольте по-прежнему позволяют подписчикам любоваться роскошными формами Деми.

«О мой Бог, ты просто непередаваемо красива!»

«Я чуть не задохнулся от такой прелести.»

«Богиня! Нимфа! Прекрасна как ни одна женщина в мире!» — пишут юзеры в комментариях к сексуальным публикациям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что неудачное фото «австралийской Кардашьян» смутило пользователей.

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря

Последние новости

17:54
Оголенная грудь «британской Кардашьян» свела с ума мужскую аудиторию Instagram
17:42
Джулию Робертс обвинили в смерти младшей сестры
17:31
С вами ничего не боимся: Гурцкая и Пригожин поблагодарили иркутского школьника за подвиг
17:21
Доцента Соколова перевезли в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы
17:00
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря
16:47
Ограбление кондуктора трамвая с использованием огнетушителя попало на видео

Сейчас читают

Ответочка Галкину: Киркоров показал свой вагон для турне со спальней и душем
Названа главная опасность от просмотра порнофильмов — видео
Полное видео боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]