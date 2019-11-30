Оголенная грудь «британской Кардашьян» свела с ума мужскую аудиторию Instagram

«Британская Кардашьян» раздразнила фолловеров горячими фотографиями. Снимки, взбудоражившие всех поклонников, Деми Роуз опубликовала в Instagram.

На первых кадрах девушка позирует практически обнаженной — на Роуз только длинные белоснежные перчатки. Она прикрывает бюст рукой, но только отчасти, чтобы скрыть самые пикантные подробности.

Instagram @demirosemawby

Следующая серия фото оказалась целомудреннее — «британская Кардашьян» надела платье бежевого оттенка. Однако открытые плечи наряда и весьма глубокое декольте по-прежнему позволяют подписчикам любоваться роскошными формами Деми.

«О мой Бог, ты просто непередаваемо красива!»

«Я чуть не задохнулся от такой прелести.»

«Богиня! Нимфа! Прекрасна как ни одна женщина в мире!» — пишут юзеры в комментариях к сексуальным публикациям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что неудачное фото «австралийской Кардашьян» смутило пользователей.