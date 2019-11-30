«А где нога?»: неудачное фото «австралийской Кардашьян» смутило пользователей

«Австралийская Кардашьян» поделилась новым сексуальным фото с пляжа. Однако подписчики серфингистки Холи-Дейз Кофи обратили внимание не на шикарную фигуру модели, а на оптическую иллюзию снимка.
В кадре Холи-Дейз сидит спиной к камере на песчаном пляже. На девушке бикини леопардовой расцветки. Пышная грудь «австралийской Кардашьян» при этом едва не вываливается из бюстгалтера.
Однако на этот раз большинство фолловеров разглядывало не соблазнительные формы Кофи, а оптический эффект снимка. Модель зарыла ступню одной ноги в песок, но из-за игры света кажется, что часть тела у Холи-Дейз просто отсутствует. Кроме того, вторая нога оказалась полностью скрыта телом серфингистки, что также добавило повода для недоумения фолловеров.
«Холи, детка, а где твоя нога?»
«Ребята, я же не один не вижу левой ступни?»
«Что с ногой? Неудачный фотошоп?» — изумлены пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что «австралийская Кардашьян» похвасталась формами в соблазнительном купальнике.