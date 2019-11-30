«А где нога?»: неудачное фото «австралийской Кардашьян» смутило пользователей

«Австралийская Кардашьян» поделилась новым сексуальным фото с пляжа. Однако подписчики серфингистки Холи-Дейз Кофи обратили внимание не на шикарную фигуру модели, а на оптическую иллюзию снимка.

В кадре Холи-Дейз сидит спиной к камере на песчаном пляже. На девушке бикини леопардовой расцветки. Пышная грудь «австралийской Кардашьян» при этом едва не вываливается из бюстгалтера.

Instagram @hollydazecoffeyyy

Однако на этот раз большинство фолловеров разглядывало не соблазнительные формы Кофи, а оптический эффект снимка. Модель зарыла ступню одной ноги в песок, но из-за игры света кажется, что часть тела у Холи-Дейз просто отсутствует. Кроме того, вторая нога оказалась полностью скрыта телом серфингистки, что также добавило повода для недоумения фолловеров.

«Холи, детка, а где твоя нога?»

«Ребята, я же не один не вижу левой ступни?»

«Что с ногой? Неудачный фотошоп?» — изумлены пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «австралийская Кардашьян» похвасталась формами в соблазнительном купальнике.