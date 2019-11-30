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«Малявочки»: видео Лазарева с детьми заставило фанатов растаять

, 21:47 | Анастасия Игонина Видео 903

Поклонники пришли в восторг от домашних проказ малышей и удивились тому, как дети похожи друг на друга.

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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Сергей Лазарев вызвал шквал умиления у своих поклонников, показав видео семейного досуга с детьми. Ролик из личного архива артиста появился на его странице в Instagram.

В кадре сам Сергей стоит с младшей дочерью на руках — на малышке домашний зеленый сарафанчик. Напротив на диване прыгает старший сын Лазарева — своими действиями Никита развлекает сестренку. Глядя на брата, Аня заливисто хохочет, а вместе с ней смеются и все присутствующие.

В комментариях поклонники поразились сходству детей певца.

«По-моему, очень похожа на братика»;

«Как похожи малявочки!» — утверждают пользователи.

Однако кадры семейной идиллии пришлись по душе не всем. Некоторые юзеры упрекнули Лазарева за то, что он решил завести детей при помощи суррогатной матери.

«Что за мода пошла, дети есть — а мамы у них нет!» — возмущены юзеры.

Впрочем, возможно, переживать о наличии у звезды спутницы жизни не стоит — опубликованный ролик явно сделан третьим лицом. А самые внимательные поклонники Лазарева расслышали за кадром женский голос.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лазарев опубликовал свое детское фото — поклонники поразились схожести юного певца с собственным сыном.

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