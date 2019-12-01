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«Вся в серебре»: Ольга Серябкина поделилась блестящим фото из ванной

, 5:31 | Игорь Рязов Фото 59

Экс-солистка SEREBRO рассказала под ярким снимком о предстоящих концертах.

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Фото, видео: Instagram @seryabkina

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина выложила на своей странице в Instagram яркое фото, на котором запечатлена лежащей в ванной. В описании к снимку певица рассказала о предстоящих выступлениях.

«Нам точно не будет холодно», — подытожила Серябкина сообщение о своих концертах в Белгороде и Москве.

На снимке певица запечатлена лежащей в ванне в ярко-желтом коротком платье. Емкость заполнена блестящими конфетти красного цвета, а стены отделаны световозвращающими материалами с красным оттенком.

Instagram @seryabkina

В комментариях отмечают, что фото получилось очень ярким, а также зазывают Серябкину на выступления в свои города.

«Серябкина вся в серебре на фото»;

«Фото отличное! Яркое, живое»;

«Оля, когда же Минск? Можно даже у меня дома»;

«Оля, приезжай в Муром. В Муроме ни разу не была», — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Ольга Серябкина пригласила своих подписчиков вместе ловить новогоднее настроение.

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