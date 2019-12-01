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  4. Ученые рассказали, почему космонавты более «живучие», чем средний россиянин

Ученые рассказали, почему космонавты более «живучие», чем средний россиянин

, 7:59 | Ниса Мурзанаева Видео 63

Коэффициент смертности у побывавших в космосе на 60% ниже, чем у обычных российских мужчин.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru

Специалисты выяснили, что риск смерти от полученных травм или развития заболеваний у космонавтов на порядок ниже, нежели у среднестатистического жителя России.

«Выполненные к сегодняшнему дню исследования показывают, что у космонавтов, имеющих опыт полета, риск смерти достоверно ниже, чем у мужского населения России», — цитирует отрывок из доклада российских ученых РИА Новости.

Исследователи сравнили коэффициент смертности людей, побывавших в космосе, и обычных российских мужчин. Выяснилось, что у космонавтов он ниже на 60%.

По мнению ученых, такая разница в показателях связана с тем, что изначально космонавты подвергаются строгому отбору, в котором оценивается их состояние здоровья. В последующем во время работы они проходят обследования и лечение в клиниках с высоким уровнем медицинского обслуживания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни россиян до 73,6 лет.

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