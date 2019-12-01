Фолловеры Ковальчук не поняли, почему певице так важно одобрение Ксении Собчак

В социальной сети Юлия Ковальчук опубликовала несколько фотографий с премии журнала FB — девушка стала победительницей в одной из номинаций. На снимках Юлия позирует в черном брючном костюме с принтом в виде летящих журавлей.

Штаны наряда имеют широкий крой, а модель пиджака подразумевает запах и пояс. В публикации Ковальчук подчеркнула, что ее образ понравился ведущей мероприятия.

«Даже Ксения Собчак оценила просто фантастический, и теперь мой любимый, костюм!» — написала Юлия.

Instagram @juliakovalchuk

Пользователей не на шутку возмутила именно эта фраза. Фолловеры не поняли, почему Ковальчук использовала слово «даже», как бы подчеркивая исключительную авторитетность мнения телеведущей.

«А что значит „даже Ксения Собчак“? Что это за новый законодатель мод?»

«Вы пишете „даже Собчак“, она для вас эталон моды или авторитет?»

«Собчак авторитет что ли для оценки костюмов?» — взвились юзеры.

Ответа на эти вопросы Юлия Ковальчук своим подписчикам не дала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Ковальчук порадовала фанатов снимком в бане.