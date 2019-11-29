«Чистая пятница»: Юлия Ковальчук порадовала фанатов снимком в бане

Певица Юлия Ковальчук поделилась фотографией, сделанной в бане. В кадре артистка позирует вместе со своей подругой Юлией. Девушки прикрываются одними банными полотенцами, эротично отставив одну ногу на носочек в сторону. Снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.
«Не знаю у кого там черная пятница, а у нас Чистая пятница. Пришли с @yulia_emelianova к выводу, что банные женские дни должно быть полезнее, чем поход к психотерапевту — и тело вымываешь, и мозги)! Девочки, что думаете?)» — поинтересовалась у подписчиков звезда.
Подписчики в один голос поддержали идею экс-солистки группы «Блестящие» и написали комплименты девушкам в комментариях.
«О да!!! Согласна полностью!!!»;
«Согласна. Частенько устаиваем такие дни с сестрой»;
«Ножки! Огонь девчули!!!»;
«Полностью согласна и поддерживаю!!!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Ковальчук рассказала, как отметила свой день рождения с близкими.