«Чистая пятница»: Юлия Ковальчук порадовала фанатов снимком в бане

Певица Юлия Ковальчук поделилась фотографией, сделанной в бане. В кадре артистка позирует вместе со своей подругой Юлией. Девушки прикрываются одними банными полотенцами, эротично отставив одну ногу на носочек в сторону. Снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

«Не знаю у кого там черная пятница, а у нас Чистая пятница. Пришли с @yulia_emelianova к выводу, что банные женские дни должно быть полезнее, чем поход к психотерапевту — и тело вымываешь, и мозги)! Девочки, что думаете?)» — поинтересовалась у подписчиков звезда.

Instagram @juliakovalchuk

Подписчики в один голос поддержали идею экс-солистки группы «Блестящие» и написали комплименты девушкам в комментариях.

«О да!!! Согласна полностью!!!»;

«Согласна. Частенько устаиваем такие дни с сестрой»;

«Ножки! Огонь девчули!!!»;

«Полностью согласна и поддерживаю!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Ковальчук рассказала, как отметила свой день рождения с близкими.