  1. Пятый канал
  4. Врач поставила диагноз малышу в Братске, прочитав рекомендации в Google

Врач поставила диагноз малышу в Братске, прочитав рекомендации в Google

, 19:32 | Карина Бернтгольц Видео 130

Вместо того, чтобы воспользоваться собственным опытом, медицинский работник положилась на советы, предложенные в интернете, и зачитала их вслух матери ребенка.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Врач скорой помощи, приехавшая на вызов в одну из квартир города Братска Иркутской области, поставила диагноз ребенку, воспользовавшись рекомендациями поисковой системы Google. Прямо на глазах у матери малыша медицинский сотрудник при помощи смартфона начала в интернете искать симптомы больного и зачитала найденную информацию вслух.

Изумленная родительница не стала выражать свое возмущение женщине, а, вместо этого сняла происходящее на видео. Впоследствии она поделилась роликом в социальных сетях, пожаловавшись на отсутствие компетенции у сотрудницы медицинского учреждения. Подписчики разделили эмоции автора кадров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина с ножом набросился на врача Псковской областной детской больницы.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 1 декабря: Солнце в Близнецах призывает побыть с друзьями

Последние новости

20:02
«Сказочная пара»: Жена внука Пугачевой опубликовала романтическую фотосессию с мужем
19:50
Артем Дзюба открыл счет в матче «Зенит» — «Спартак»
19:42
Оксана Воеводина сообщила об угрозах из-за суда с экс-королем Малайзии
19:32
Врач поставила диагноз малышу в Братске, прочитав рекомендации в Google
19:16
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
19:02
Кокляев попросил вернуть пропавшие у него после боя с Емельяненко перчатки

Сейчас читают

«Безмерно благодарен»: Сын Никаса Сафронова обратился к юзерам после инцидента в туалете самолета
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото
«Золотая рыбка»: Лиза Галкина в огненно-алом купальнике очаровала соцсети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]