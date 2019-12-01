Врач поставила диагноз малышу в Братске, прочитав рекомендации в Google

Врач скорой помощи, приехавшая на вызов в одну из квартир города Братска Иркутской области, поставила диагноз ребенку, воспользовавшись рекомендациями поисковой системы Google. Прямо на глазах у матери малыша медицинский сотрудник при помощи смартфона начала в интернете искать симптомы больного и зачитала найденную информацию вслух.

Изумленная родительница не стала выражать свое возмущение женщине, а, вместо этого сняла происходящее на видео. Впоследствии она поделилась роликом в социальных сетях, пожаловавшись на отсутствие компетенции у сотрудницы медицинского учреждения. Подписчики разделили эмоции автора кадров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина с ножом набросился на врача Псковской областной детской больницы.