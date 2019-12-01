Стал известен состав, в котором «Зенит» выйдет на поле против «Спартака». Матч пройдет 1 декабря в 19:00.

Фамилии игроков огласил тренерский состав футбольного клуба. Сегодня честь команды будут отстаивать Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вилмар Барриос, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Также были названы имена запасных игроков — Александр Васютин, Николай Рыбиков, Йордан Осорио, Данила Прохин, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Леон Мусаев, Роберт Мак, Алексей Сутормин.

В составе «Спартака» на поле выйдут Максименко Александр, Жиго Самуэль, Лукас Айртон, Джикия Георгий, Кутепов Илья, Бакаев Зелимхан, Крал Алекс, Зобнин Роман, Умяров Наиль, Понсе Эсекель и Ларссон Джордан.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Петербурге на «Газпром Арене». Встреча состоится в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, предыдущий матч РПЛ «Зенит» выиграл — встреча с «Рубином» завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургской команды.