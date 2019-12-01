Стал известен состав, в котором «Зенит» выйдет на поле против «Спартака». Матч пройдет 1 декабря в 19:00.
Фамилии игроков огласил тренерский состав футбольного клуба. Сегодня честь команды будут отстаивать Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вилмар Барриос, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артем Дзюба.
Также были названы имена запасных игроков —
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитСпартак! pic.twitter.com/CPmaOTqO0Q— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) December 1, 2019
В составе «Спартака» на поле выйдут
🔥 Состав красно-белых на сегодняшний матч!#ЗенитСпартак pic.twitter.com/b2wFAcqtjR— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 1, 2019
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Петербурге на «Газпром Арене». Встреча состоится в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, предыдущий матч РПЛ «Зенит» выиграл — встреча с «Рубином» завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургской команды.