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«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ после матча с «Рубином»

, 17:11 | Анастасия Игонина Видео 928

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу петербургской команды.

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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, Instagram @olegkyznec1007

«Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся 23 ноября, завершилась со счетом 2:1.

Матч проходил в Казани на стадионе «Центральный». Нападающий «Рубина» Евгений Макаров забил гол на 66-й минуте. Среди игроков «Зенита» отличились Сердар Азмун на восьмой минуте и Артем Дзюба на 79-й минуте игры.

Сейчас «Зенит» — лидер турнирной таблицы. Футбольный клуб набрал 39 очков за 17 матчей. Сегодняшний соперник петербургской команды занимает только 14 позицию с 17 очками.

Следующий матч «Зенита» в рамках РПЛ состоится 1 декабря — петербургские футболисты встретятся с игроками московского «Спартака». «Рубин» же выйдет на поле против «Ахмата» 30 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Ювентус» обыграл «Локомотив» в матче четвертого группового этапа ЛЧ.

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