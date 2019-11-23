«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ после матча с «Рубином»

«Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся 23 ноября, завершилась со счетом 2:1.

Матч проходил в Казани на стадионе «Центральный». Нападающий «Рубина» Евгений Макаров забил гол на 66-й минуте. Среди игроков «Зенита» отличились Сердар Азмун на восьмой минуте и Артем Дзюба на 79-й минуте игры.

Сейчас «Зенит» — лидер турнирной таблицы. Футбольный клуб набрал 39 очков за 17 матчей. Сегодняшний соперник петербургской команды занимает только 14 позицию с 17 очками.

Следующий матч «Зенита» в рамках РПЛ состоится 1 декабря — петербургские футболисты встретятся с игроками московского «Спартака». «Рубин» же выйдет на поле против «Ахмата» 30 ноября.

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