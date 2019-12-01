Оксана Воеводина сообщила об угрозах из-за суда с экс-королем Малайзии

Обладательница статуса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина подала заявление в полицию. Экс-супруга бывшего короля Малайзии сообщила, что ей и ее маленькому сыну Леону поступают угрозы.

Как сообщил представитель Воеводиной Иван Мельников, отцу модели на телефон пришло сообщение о том, что Леон находится в большой опасности. Незнакомая семье женщина, отправившая послание, настаивала на срочной встрече с Оксаной.

Однако сама девушка прийти не смогла — на встречу отправилась подруга Воеводиной, которая записала на диктофон весь разговор с собеседницей.

«В ходе беседы женщина несколько раз заявила, что Леон находится в смертельной опасности, а Воеводина может предотвратить угрозу его жизни, отозвав свой иск к бывшему супругу о взыскании алиментов и прекратив выступления в СМИ», — сообщил Мельников.

После этого модель обратилась в полицию и написала заявление об угрозе, а также передала информацию о готовящемся преступлении в отношении ребенка. По данным RT, в правоохранительных органах действительно подтверждают обращение к ним Воеводиной.

Оксана Воеводина и Мухаммад V подали на развод летом 2019 года, спустя месяц после рождения сына. Сейчас девушка пытается отсудить у бывшего возлюбленного дорогостоящую недвижимость в Москве и Лондоне, а также получить алименты — порядка двух миллионов рублей ежемесячно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Воеводина не жалеет о браке с экс-королем Малайзии.