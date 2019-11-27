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  4. Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии

Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии

, 11:09 | Валентин Черников 442

По словам модели, бывший супруг не помогает ей растить сына, но русская красавица все равно ему благодарна.

Фото: Instagram @rihanapetra

Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.

Обладательница титула «Мисс Москва-2015» рассказала, что высокопоставленный отец ее ребенка по-прежнему не помогает малышу. Хотя ранее заявлял о готовности выплатить бывшей супруге шесть миллионов рублей. Звезда воспитывает сына самостоятельно, но благодарна экс-королю Малайзии за то, что Леон появился на свет. Мальчик уже пытается ползать и говорить.

Чтобы содержать сына, Воеводина собирается развивать свой косметический бизнес. Карьеру модели она забросила и снимается в фотосессиях лишь для удовольствия. Работать Оксана планирует в России, но не исключает переезда за рубеж.

Ранее 5-tv.ru писал, как Воеводина живет после развода.

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