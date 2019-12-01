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  4. «Зенит» обыграл «Спартак» в матче Российской премьер-лиги

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче Российской премьер-лиги

, 20:55 | Карина Бернтгольц Видео 1 045

Игра завершила со счетом 1: 0 в пользу сине-бело-голубых.

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Фото, видео: ТАСС/Ковалев Петр, Instagram @ the_leningrad

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча двух сильных команд, состоявшаяся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 1:0 в пользу петербургского футбольного клуба.

С первых минут игры сине-бело-голубые начали атаковать и в течение всего первого тайма сохраняли преимущество. Красно-белым практически не удавалось перехватить мяч.

На 21-й минуте вратарь «Спартака» пропустил гол. После удара нападающего «Зенита» Артема Дзюбы головой мяч отскочил от защитника красно-белых Ильи Кутепова и влетел в ворота московской команды. До конца первого тайма гостям стадиона отыграться не удалось.

Однако после перерыва игра полностью перевернулась. «Спартак» начал активно атаковать. Преимущество по владению мячом перешло к красно-белым, однако к изменению счета не привело. Игроки «Зенита» стали победителями домашнего матча.

Всего на игре присутствовало более 55 тысяч человек, в том числе глава Северной столицы Александр Беглов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Перед матчем они приняли участие в церемонии специального гашения почтовых марок с изображением современных достопримечательностей Санкт-Петербурга — «Газпром Арены» и «Лахта Центра».

Ранее 5-tv.ru представлял составы команд «Спартак» и «Зенит» перед матчем Российской премьер-лиги.

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