Лондонский мост снова открыт после теракта

Лондонский мост снова открыт для движения транспорта и пешеходов после теракта, который произошел в минувшую пятницу. Между тем, в Скотланд Ярде признали очередную свою роковую ошибку. Террорист, который напал на прохожих, был досрочно выпущен из тюрьмы в прошлом году. Причем срок он отбывал именно за терроризм. Хотел подорвать Лондонскую фондовую биржу. Оказавшись на свободе 28-летний Усман Хан фактически пропал из поля зрения спецслужб. Радикал ранил ножом пятерых человек, двое из них — погибли.

Не менее странным выглядит заявление голландских полицейских по похожему инциденту. В действиях мужчины, который напал с ножом на посетителей торгового центра в Гааге, террористических мотивов не обнаружили. В результате атаки были ранены трое подростков. К счастью, травмы оказались неопасными — детей уже выписали из больницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал детали теракта.