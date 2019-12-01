Издержки правосудия: Теракт в Лондоне совершил досрочно освобожденный за аналогичное преступление

В эту пятницу в центре британской столицы произошел теракт. На Лондонском мосту злоумышленник с ножом напал на прохожих. Два человека погибли, еще трое получили ранения. Все произошло среди бела дня.

Полиция прибыла по вызову горожан, которые уже успели повалить террориста на землю, отобрав у него большой кухонный нож. Полицейские отвели граждан на безопасное расстояние и застрелили преступника. На его теле обнаружили муляж пояса со взрывчаткой.

Среди героев — экскурсоводы Стиви Херст и Томас Грей, которые выскочили из машин и бросились обезвреживать злоумышленника.

«Когда мы прибежали туда, он держал два ножа. Один из них был как будто приклеен к его руке. Пока другие парни прижимали нападавшего к земле, я пытался сильно ударить его по запястью. В итоге он выпустил нож, а я откинул его ногой как можно дальше», — рассказывает экскурсовод Томас Грей.

Возможно это происшествие и не вошло бы в сводки информагенств. Большого числа жертв удалось избежать, и взрыва не было. Только тут есть несколько моментов, которые делают это трагичную историю — показательной.

Нападавшим оказался 28-летний британец Усман Хан. И он уже было приговорен к восьми годам тюрьмы за попытку взорвать Лондонскую фондовую биржу и построить тренировочный лагерь для террористов. Вот недавно вышел по УДО. Отсидел шесть лет. Власти посчитали, что он исправился, и были уверены что Хан под контролем. Ведь и отмечаться ходит, и браслет полицейский носит, а значит все будет хорошо.

В итоге снова ошиблись. Опять. Кстати, запрещенная группировка ИГИЛ* уже взяла на себя ответственность за нападение.

Знаете, крайне непонятно такое трогательное отношение к террористам всей британской правоохранительной системы. Почему их жизнь ничему не учит? Я не понимаю. Ведь два года назад именно на этом же мосту восемь человек были убиты и 48 ранены в результате нападения исламских экстремистов. Они наехали на пешеходов на автофургоне, а затем устроили охоту на людей. И ведь те убийцы тоже были на контроле у спецслужб, потому что не раз публично высказывались в поддержку террористов. Как говорится — доконтролировались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он давно выступает против досрочного освобождения заключенных из тюрем.

* — организация запрещена на территории РФ.