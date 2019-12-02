Названы регионы-лидеры по уровню зарплат

Стало известно, в каких регионах у россиян самые высокие зарплаты Результаты исследования приводит РИА Новости.

По данным агентства, минимум каждый десятый работник в одиннадцати регионах страны может похвастаться довольствием от 100 тысяч рублей. Лидером по этому показателю стала Чукотка. Там указанную сумму получает каждый третий — 32% от общего числа занятых.

На второй строчке ЯНАО. Там от 100 тысяч и выше платят за труд 31,7% работникам. В Москве доля трудящихся с такими зарплатами — 27,4%.

Замыкают пятерку Магаданская область и Ненецкий автономный округ, где высокооплачиваемыми можно назвать более четверти сотрудников. В первую десятку также вошли Сахалин, Якутия, Камчатка, Югра и Петербург. Последнее, одиннадцатое место заняла Мурманская область.

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