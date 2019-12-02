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Нихау, поехали: как запускали «Силу Сибири»

, 16:47 Эфирная новость 27

Старт в режиме телемоста дали президент России и председатель КНР.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Климентьев, 5-tv.ru

Магистральный газопровод «Сила Сибири» — официально запущен в эксплуатацию. Старт в режиме телемоста дали президент России и председатель КНР.

Энергопроект масштабный. Его реализовали в сжатые сроки. Первый участок начали строить пять лет назад — от Якутского месторождения труба потянулась в Благовещенск, а затем в Китай. Договор подписан сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР до 38 миллиардов кубометров газа в год. Голубое топливо придет и в отдаленные населенные пункты Дальнего Востока. Протяженность магистрали около трех тысяч километров, и она проходит по территориям Якутии, а также Иркутской и Амурской областей.

«Для нашей страны, для России, этот проект важен еще и потому, что газ по трудопроводу пойдет не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире. Все объекты, необходимые для начала поставок газа по восточному маршруту, готовы. Как на российской, так и на китайской стороне. Я от всей души благодарю инженеров, строителей, всех работников Газпрома, Китайской национальной нефтегазовой корпорации и подрядных организаций за высокий профессионализм и отличную работу», — сказал президент РФ Владимир Путин.

«От имени правительства и народа Китая я хотел бы тепло поздравить с этим событием и выразить благодарность строителям двух стран», — сказал председатель КНР Си Цзиньпин.

Безопасности, надежности эксплуатации газопровода, а также экологии уделено особое внимание. Магистраль строили так, чтобы не навредить природе. Кое-где даже приходилось менять маршрут.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео исторического запуска «Силы Сибири».

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