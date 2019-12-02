Владимир Путин и Си Цзиньпин торжественно открыли газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин приняли участие в торжественной церемонии открытия газопровода «Сила Сибири». Запуск магистрали позволит российскому «Газпрому» занять 10-15% китайского рынка газа.

Старт был дан из компрессорной станции «Атаманская» в присутствии главы «Газпрома» Алексея Миллера. Голубое топливо начало свое движение в направлении Китая из Чиндинского месторождения.

«Разрешите открыть кран для подачи газа в китайскую газотранспортную структуру?» — обратился Миллер к Владимиру Путину.

«Разрешаю», — ответил президент.

После чего аналогичная процедура по приемке голубого топлива была проведена с китайской стороны. Таким образом был дан старт мощнейшей газотранспортной системе между двумя странами в рамках телемоста.

Контракт между РФ и КНР на поставку российского трубопроводного газа был подписан в 2014 году. Труба протяженностью почти три тысячи километров пролегает через территории Якутии, Иркутской, Амурской областей и заканчивается на границе с Китаем.

По мнению специалистов, заключенный с КНР контракт является самым крупным для «Газпрома» за всю историю. Общий объем поставок российского газа в Китай согласно подписанному соглашению составляет 38 миллиардов кубометров, пишет «Коммерсантъ».

Достоверно неизвестно, по какой цене Россия будет продавать топливо. Отмечается лишь, что она не будет отличаться от стоимости, по которой российский газ закупает Европа (в 2019 году: 200–205 долларов за одну тысячу кубометров).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему прямые поставки газа из России помогут Китаю в противостоянии с США.