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  4. Козловский в образе Вещего Олега пролетел над Киевом на воздушном шаре

Козловский в образе Вещего Олега пролетел над Киевом на воздушном шаре

, 19:06 | Анастасия Игонина 39

Таким эффектным образом герой российского актера в сериале «Викинги» показал свои владения гостю.

Фото, видео: YouTube / IGN

Российские поклонники сериала «Викинги» ликуют — на экраны начал выходить шестой сезон. В первом же эпизоде в кадре появился актер Данила Козловский, который исполняет одну из значимых ролей.

Козловский играет киевского князя, известного как Вещий Олег. Посмотревшие серию критики отметили, что славянский правитель представлен «жестоким и кровожадным».

Как и намекалось в трейлере, Олег стремится установить дружеские отношения с одним из сыновей Рагнара Лодброка — Ивором Бескостным. Князь приглашает викинга в свои владения.

Зрителей впечатлил момент совместного осмотра киевских земель князя и Ивора — герои поднялись в небо на воздушном шаре и изучали территорию с высоты. Кинокритики высоко оценили актерский талант Козловского.

«Данила привносит в сериал остроумие и шарм, и играет того недостающего персонажа, о необходимости которого мы раньше не подозревали», — значится в рецензиях.

Ранее 5-tv.ru более подробно писал о датах выхода новых эпизодов «Викингов».

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