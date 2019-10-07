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Видео: Данила Козловский сыграет в финальном сезоне «Викингов»

, 21:17 Видео 44

Трейлер сезона, в съемках которого принял участие российский актер, уже появился в сети.

Фото: YouTube / IGN

Поклонники ставшего культовым сериала «Викинги» ликуют – в сети появился официальный трейлер шестого сезона! Ролик длительностью больше двух минут появился на YouTube-канале компании IGN.

Ранее сообщалось, что первые серии выйдут уже осенью 2019 года, однако в финале трейлера значится другая дата – 4 декабря. В видео также отмечается, что фанатов ждет «двухчасовая премьера». Всего эпизодов будет 20, но предполагается, что создатели «Викингов» повторят уловку, которую применяли в пятом сезоне, и разделят его на две части.

Для российского зрителя этот сезон будет особенным, поскольку одну из главных ролей в нем исполнит Данила Козловский. Артист сыграет князя Олега, также известного как Вещий Олег. Как конкретно будет развиваться сюжет, неизвестно – «Викинги» не претендуют на историческую достоверность. Проект создавался на основе фольклора и легенд о набегах скандинавов на другие страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса, сыгравшая Арью Старк в «Игре престолов», стыдилась своего тела.

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