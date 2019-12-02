Таксист избил до больницы пассажира за громкий хлопок дверью

Водитель такси ударил в Москве пассажира ногой в живот, в результате чего тот был госпитализирован. Врачи диагностировали у мужчины внутренне кровотечение разрыв мочевого пузыря, в связи с чем ему потребовалась срочная операция.

Как рассказала супруга пострадавшего правоохранительным органам, 46-летний кладовщик отмечал день рождения племянников в торговом центре «Европейский». После завершения мероприятия отец семейства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вызвал такси и вместе с женой и сыном поехал в свою квартиру в поселке завода Мосрентген.

Когда автомобиль доехал до пункта назначения, между пассажиром и водителем произошел конфликт. Мужчина громко хлопнул дверью, после чего таксист его ударил ногой. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Как стало известно 5-tv.ru, подозреваемый в причинении вреда здоровью жителю Москвы сейчас задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде полиция задержала водителя такси по подозрению в смертельном избиении пассажира.