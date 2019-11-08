В Нижнем Новгороде полиция задержала водителя такси по подозрению в смертельном избиении пассажира, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, подозреваемый доставлен в территориальный отдел полиции для проведения следственных действий.

Как стало известно 5-tv.ru, вечером 7 ноября таксист привез 37-летнего мужчину к дому на улице Генерала Штеменко. Находящийся в салоне нижегородец отказался платить за услугу. После этого между ним и шофером разгорелся конфликт. В процессе ссоры водитель вызвал на подмогу коллег.

Уличная камера наружного наблюдения зафиксировала момент драки оппонентов посреди улицы. Таксист ударил пассажира по голове. В ответ тот снял с себя майку и бросился на обидчика. Втроем шоферы повалили бузотера на землю. После этого один из них продолжил наносить удары по лежачему. На ноги он уже не поднялся.

Возбуждено уголовное дело об умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что врача скорой помощи избили в Томской области за отказ реанимировать покойника.