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«Вот это порода!»: поклонники сражены схожестью Игоря Верника и его сына

, 21:41 | Анастасия Игонина Фото 36

Артист опубликовал детские и свежие снимки сына в день его рождения.

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Фото, видео: Instagram @ivernik

Игорь Верник поделился с поклонниками фотографиями повзрослевшего сына. Сегодня Григорию исполнилось 20 лет.

Снимки актер разместил на своей странице в Instagram. В подписи к кадрам Верник отметил, что для него время с рождения сына пролетело стремительно.

«Помню этот день в мельчайших подробностях, а тебе сегодня исполнилось 20 лет. Как это может быть?! Как это из крошечного малыша ты так стремительно превратился в моего друга?» — задается вопросом Игорь.

Instagram @ivernik

Подписчики артиста были сражены харизмой и красотой Верника-младшего. Также фолловеры обратили внимание на сходство отца и сына во внешности и актерском таланте.

«Григорий очень харизматичный, и, слава Богу, талантливый как папа и дядя!»

«Вот это у вас порода, вы все очень красивые!» — восхищены пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Игорь Верник опроверг информацию о своей госпитализации.

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