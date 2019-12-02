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Максим Виторган не устоял перед чувственным видео Нино Нинидзе

, 20:49 | Карина Бернтгольц Видео 2 840

Бывший супруг Ксении Собчак перестал скрывать чувства и оставил нежный комментарий под постом своей возлюбленной в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @ninosha13

Поклонники уже долгое время обсуждают возможный роман грузинский актрисы Нинино Нинидзе и бывшего супруга Ксении Собчак Максима Виторгана. Ходили слухи, что звезды перестали скрывать чувства на публике, стали вместе выходить в свет и даже познакомили своих детей. Однако в социальных сетях знаменитости не давали фанатам повода утвердиться в своих догадках.

Первый шаг в этом направлении сделал Максим Виторган. Под новым чувственным роликом грузинской артистки в Instagram он намекнул, что любуется ей. Нинидзе выложила в профиле видео, на котором в течение 54 секунд крутится перед камерой, в то время как оператор снимает ее в самых живых, сексуальных и естественных образах.

«0:54 меня», — написала звезда, говоря о длительности видеозаписи.

Возлюбленный знаменитости одним из первых отреагировал на нежный ролик.

«Беру все 0:54», — пошутил он в комментариях.

Поклонники были тронуты проявлением чувств со стороны актера и выразили свои эмоции посредством лайков и эмодзи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Виторган и Нино Нинидзе продемонстрировали чувства на публике.

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