Виторган и Нинидзе впервые продемонстрировали чувства на публике

Слухи вокруг романа российского актера Максима Виторгана и грузинской звезды Нино Нинидзе разгорелись с новой силой. Все началось после того, как знаменитости посетили вместе спектакль на ВДНХ «Земля Нод» и якобы там даже вместе держались за руки, а после, согласно предположениям поклонников, отправились вместе отдыхать. Теперь же Виторган и Нинидзе вышли вместе свет и не сдерживали чувств перед объективами папарацци.

Как сообщает Teleprogramma.pro, влюбленные появились вместе на дне рождения «Эхо Москвы» во вторник, 24 сентября, где обнимались прямо на глазах у других гостей мероприятия. После этого у фанатов не осталось сомнений, что актеры закрутили роман, только сами виновники сплетен свои отношения комментировать отказываются.

В то же время бывшая жена Виторгана Ксения Собчак уже устроила свою личную жизнь. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла свадьба ведущей.