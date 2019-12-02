«Надо отмазаться»: Толкалину обвинили во вранье о романе с британцем

Стало известно имя возлюбленного Любови Толкалиной. Артистка уже четыре года строит отношения с британским музыкантом Брайаном Финнеганом — хорошим другом Бориса Гребенщикова.

Instagram @tolkalinaliuba

По слухам, избранник артистки уже женат на женщине по имени Ева. В семье растет дочь Олив, которой сейчас шесть лет. Ближайшее окружение Гребенщикова, коллектив которого Толкалина преданно сопровождает на гастролях уже несколько лет, убеждено: романа не существует.

«Любе нужно как-то отмазаться от романа с БГ и объяснить, почему она сопровождает его коллектив на гастролях, хотя бы его жене Ирине, вот она и придумала эту штуку с Брайаном», — цитирует инсайдера StarHit.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Любовь Толкалина показала фото своего избранника и призналась, что уже четыре года «ее сердце живет в Великобритании».