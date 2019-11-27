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«Любовь с Любой»: Толкалина познакомила фанатов с избранником

, 12:13 | Валентин Черников Фото 3 964

Актриса призналась, что уже четыре года находится в романтических отношениях.с жителем Лондона.

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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba

Любовь Толкалина удивила фанатов неожиданным признанием. В Instagram актриса выложила селфи с таинственным незнакомцем и дала понять, что стоит в обнимку с возлюбленным.

«Ночь. Мы. Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами, сплетнями и пересудами: мое сердце уже четыре года живет в самом центре the capital of Great Britain», — заявила звезда экрана.

Instagram @tolkalinaliuba

Подписчики принялись расспрашивать Толкалину, как зовут ее избранника. Комментаторы отметили, что мужчина на фото похож на лидера московской группы «Мегаполис» Олега Нестерова, Игоря Крутого и отца бывшего мужа Толкалиной Андрона Кончаловского.

Наиболее интересная версия среди предложенных кандидатур — британский музыкант, исполнитель на вистле и ирландской флейте Брайан Финнеган. Внешне спутник актрисы похож на флейтиста. С 2007 года Финнеган выступает в составе «Аквариума». В числе возможных возлюбленных Толкалиной прежде называли лидера легендарного коллектива Бориса Гребенщикова. Артистку не раз видели на концертах группы.

Как бы там ни было, поклонники порадовались за свою любимицу и пожелали ей счастья.

«Круто, мы в вас не сомневались, красота должна быть рядом с любовью, а любовь с Любой»;

«Ну, и правильно. Умничка. Так держать!»

«Счастья и долгих счастливых лет вам вместе!» — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что историк моды Александр Васильев восхитился фигурой Любови Толкалиной.

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