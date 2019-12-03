Сестры-близняшки Энрике Иглесиаса произвели фурор на Балу дебютанток в Париже

Сестры знаменитого испанского певца Энрике Иглесиаса посетили одно из престижных мероприятий мира моды — Бал дебютанток в Париже — и заставили публику рукоплескать.

18-летние Виктория и Кристина — близняшки, и вышли на красную дорожку с мамой — 54-летней Мирандой Рейнсбургер.

Для светского мероприятия девушки выбрали вечерние платья из весенней коллекции haute couture 2019 года бренда Elie Saab. Виктория предпочла платье небесно-голубого цвета, а Кристина — в розовых тонах. Юные леди не стали дополнять свои романтические образы сложными прическами и просто распустили волосы.

На кадрах видно, что сестры чувствуют себя явно скованно, стараются «правильно» идти и немного с натяжкой улыбаются. Несмотря на это, присутствующие в зале подбодрили их аплодисментами.

Отцом Энрике, Виктории и Кристины является всемирно известный певец Хулио Иглесиас, которому в сентябре исполнилось 76 лет.

Помимо сестер-близняшек на Балу дебютанток также блеснули 16-летняя дочь Жан-Поля Бельмондо Стелла Ева Анджелина, старшая дочь Карло Бурбон-Сицилийского 16-летняя принцесса Мария Каролина и другие наследницы знаменитых фамилий.

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