  1. Пятый канал
  4. Девятый бал дебютанток Tatler: как прошел, и кто самый красивый?

Девятый бал дебютанток Tatler: как прошел, и кто самый красивый?

, 9:14 | Ниса Мурзанаева Видео 1 175

В мероприятии приняли участие 13 юных красавиц. Однако фурор произвела и гостья торжества — Яна Рудковская блистала на красной дорожке в платье с трехметровым шлейфом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Отгремел девятый по счету бал дебютанток Tatler. Праздничное мероприятие прошло в столице в Доме Пашкова. В традиционном событии, организованном глянцевым изданием, в этом году участвовали 13 юных красавиц. Наследницы лучших российских семейств продемонстрировали светской тусовке не только потрясающие наряды от лучших брендов, но и чудесный вальс и изящные манеры.

Михаил Боярский привел на ежегодный бал 20-летнюю внучку Катерину. Актер увидел праздничный наряд любимицы только на самом мероприятии. Серое длинное платье пришлось по вкусу звездному дедушке. Однако артист отметил — он мало разбирается в моде и подобных светских раутах.

«Я мало что в этом понимаю, но она мне нравится в любых нарядах. Настолько не искушен в подобных мероприятиях, что для меня это тоже премьера. Я впервые на таком мероприятии», — признался Михаил Боярский.

Instagram @boyarskaya.katerina

На балу дебютантки исполнили чудесный вальс под живую музыку оркестра. 20-летняя дочь телезвезды Юлии Бордовских и бизнесмена Ивана Бронова Маруся рассказала о подготовке к важному событию.

«Репетиции были в начале непростые, потому что все-таки большой театр, профессионалы. Было очень волнительно, а потом мы сплотились с девочками и партнерами. В конце было уже одно удовольствие», — поведала юная красавица.

По словам Маруси Бордовских, дизайнерское платье для мероприятия ей подобрали еще летом этого года.

«Платье Chanel начали подготовку с июня, когда они меня пригласили в свой дом. И я увидела это платье и абсолютно в него влюбилась. Очень удобное, яркое и необычное», — радостно поделилась дочь телеведущей.

Настоящий фурор на балу Tatler произвело появление на красной дорожке Яны Рудковской. На телеведущей было надето платье с трехметровым шлейфом, украшенное перьями, стразами и пайетками.

Instagram @rudkovskayaofficial

Продюсер посетила мероприятие в компании маленького сына Саши, которого все ласково прозвали Гном Гномычем.

«Традиционно наша любимая история. И Саша всегда мой кавалер», — гордо заявила теледива.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто стал дебютантками бала Таtlеr в 2019 году.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.75
-0.14 70.53
0.12
Гороскоп на 19 ноября: ваша сила — это ваша любовь!

Последние новости

9:51
Актера Игоря Верника госпитализировали
9:44
Свинское отношение: Житель Гатчины открыл свиноводческую ферму во дворе дома
9:30
Астронавты США не вошли в экипажи кораблей «Союз»
9:22
Оппозиция в Грузии не сдается и планирует новые акции
9:14
Девятый бал дебютанток Tatler: как прошел, и кто самый красивый?
9:06
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье — видео

Сейчас читают

«Слушайте, похож»: фанатка Лазарева вытатуировала его лицо на своем предплечье
Гороскоп на 19 ноября: ваша сила — это ваша любовь!
Актриса Анастасия Веденская заявила, что «православие — зло для русского народа»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]