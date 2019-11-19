Девятый бал дебютанток Tatler: как прошел, и кто самый красивый?

Отгремел девятый по счету бал дебютанток Tatler. Праздничное мероприятие прошло в столице в Доме Пашкова. В традиционном событии, организованном глянцевым изданием, в этом году участвовали 13 юных красавиц. Наследницы лучших российских семейств продемонстрировали светской тусовке не только потрясающие наряды от лучших брендов, но и чудесный вальс и изящные манеры.

Михаил Боярский привел на ежегодный бал 20-летнюю внучку Катерину. Актер увидел праздничный наряд любимицы только на самом мероприятии. Серое длинное платье пришлось по вкусу звездному дедушке. Однако артист отметил — он мало разбирается в моде и подобных светских раутах.

«Я мало что в этом понимаю, но она мне нравится в любых нарядах. Настолько не искушен в подобных мероприятиях, что для меня это тоже премьера. Я впервые на таком мероприятии», — признался Михаил Боярский.

Instagram @boyarskaya.katerina

На балу дебютантки исполнили чудесный вальс под живую музыку оркестра. 20-летняя дочь телезвезды Юлии Бордовских и бизнесмена Ивана Бронова Маруся рассказала о подготовке к важному событию.

«Репетиции были в начале непростые, потому что все-таки большой театр, профессионалы. Было очень волнительно, а потом мы сплотились с девочками и партнерами. В конце было уже одно удовольствие», — поведала юная красавица.

По словам Маруси Бордовских, дизайнерское платье для мероприятия ей подобрали еще летом этого года.

«Платье Chanel начали подготовку с июня, когда они меня пригласили в свой дом. И я увидела это платье и абсолютно в него влюбилась. Очень удобное, яркое и необычное», — радостно поделилась дочь телеведущей.

Настоящий фурор на балу Tatler произвело появление на красной дорожке Яны Рудковской. На телеведущей было надето платье с трехметровым шлейфом, украшенное перьями, стразами и пайетками.

Instagram @rudkovskayaofficial

Продюсер посетила мероприятие в компании маленького сына Саши, которого все ласково прозвали Гном Гномычем.

«Традиционно наша любимая история. И Саша всегда мой кавалер», — гордо заявила теледива.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто стал дебютантками бала Таtlеr в 2019 году.