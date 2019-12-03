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  4. В Оренбурге после обрушения моста введен режим ЧС

В Оренбурге после обрушения моста введен режим ЧС

, 7:36 Эфирная новость 112

По факту обрушения переправы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

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Фото, видео: ВКонтакте @slavastef49, 5-tv.ru

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Оренбурге после того как на оживленную трассу рухнул мост. Под завалами оказались несколько автомобилей. Два человека пострадали у них — травмы средней степени тяжести. Сообщается, что незадолго до обрушения по мосту прошла колонна большегрузов. Хотя, при въезде были установлены ограничительные знаки.

«Мост находился в ремонте, в плановом ремонте. Ремонтные работы проводились уже в течение месяца. Ремонтные работы должны были закончится в середине следующего года. Мост был открыт в реверсивном движении», — рассказал заместитель председателя правительства Оренбургской области Александр Полухин

К этой минуте известно, что обрушение произошло под колесами большегруза, вес которого почти в два раза превышал допустимый. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

К слову, мост был построен 35 лет назад. В этом году его состояние признали предаварийным, после чего решили начать ремонтные работы. Следователям предстоит оценить действия подрядных организаций, отвечавших за ремонт путепровода.

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