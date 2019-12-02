Уголовное дело возбуждено после обрушения моста в Оренбурге, где пострадали люди

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения части моста, соединяющего Загородное шоссе и улицу Терешковой в Оренбурге. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали два человека. Прокуратура региона начала расследование инцидента.

«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выясняются подробности происшествия, возбуждено уголовное дело по первой части 216-й статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ«», — цитирует ТАСС сообщение надзорного ведомства Оренбургской области.

Отмечается, что возможной причиной обрушения переправы могло стать прохождение колонны большегрузов, один из которых имел массу, превышающую допустимую.

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«Обрушение произошло под автомобилем Mercedes, груженным щебнем, который был замыкающим в колонне. Общая масса автомобиля — порядка 50 тонн при ограничении в 30 тонн», — сообщил директор главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области Дмитрий Хусид.

После ЧП в Оренбурге введен режим ЧС муниципального уровня. Работы по разбору завалов планируется начать 3 декабря. По словам первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергея Балыкина, ночью будет подготовлена необходимая техника, после чего утром начнутся работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на переправе проходили ремонтные работы. Мост находился на реконструкции.