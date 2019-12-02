Уголовное дело возбуждено после обрушения моста в Оренбурге, где пострадали люди

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения части моста, соединяющего Загородное шоссе и улицу Терешковой в Оренбурге. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали два человека. Прокуратура региона начала расследование инцидента.
«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выясняются подробности происшествия, возбуждено уголовное дело по первой части 216-й статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ«», — цитирует ТАСС сообщение надзорного ведомства Оренбургской области.
Отмечается, что возможной причиной обрушения переправы могло стать прохождение колонны большегрузов, один из которых имел массу, превышающую допустимую.
«Обрушение произошло под автомобилем Mercedes, груженным щебнем, который был замыкающим в колонне. Общая масса автомобиля — порядка 50 тонн при ограничении в 30 тонн», — сообщил директор главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области Дмитрий Хусид.
После ЧП в Оренбурге введен режим ЧС муниципального уровня. Работы по разбору завалов планируется начать 3 декабря. По словам первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергея Балыкина, ночью будет подготовлена необходимая техника, после чего утром начнутся работы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на переправе проходили ремонтные работы. Мост находился на реконструкции.