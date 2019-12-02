  1. Пятый канал
  4. Уголовное дело возбуждено после обрушения моста в Оренбурге, где пострадали люди

Уголовное дело возбуждено после обрушения моста в Оренбурге, где пострадали люди

, 22:41 | Карина Бернтгольц Видео 50

Сотрудники правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выясняют подробности ЧП, в результате которого, по предварительным данным, два человека получили травмы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: СК РФ, РИА Новости / Алексей Сухоруков

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения части моста, соединяющего Загородное шоссе и улицу Терешковой в Оренбурге. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали два человека. Прокуратура региона начала расследование инцидента.

«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выясняются подробности происшествия, возбуждено уголовное дело по первой части 216-й статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ«», — цитирует ТАСС сообщение надзорного ведомства Оренбургской области.

Отмечается, что возможной причиной обрушения переправы могло стать прохождение колонны большегрузов, один из которых имел массу, превышающую допустимую.

ВКонтакте @slavastef49

«Обрушение произошло под автомобилем Mercedes, груженным щебнем, который был замыкающим в колонне. Общая масса автомобиля — порядка 50 тонн при ограничении в 30 тонн», — сообщил директор главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области Дмитрий Хусид.

После ЧП в Оренбурге введен режим ЧС муниципального уровня. Работы по разбору завалов планируется начать 3 декабря. По словам первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергея Балыкина, ночью будет подготовлена необходимая техника, после чего утром начнутся работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на переправе проходили ремонтные работы. Мост находился на реконструкции.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.41
0.33 70.97
0.42
Гороскоп на 2 декабря: Растущая Луна в Водолее придаст уверенности

Последние новости

23:23
Впервые в истории мирового футбола вручен трофей имени Льва Яшина
23:08
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
22:53
Зарплату в РФ смогут принудительно списывать со счетов работодателя
22:41
Уголовное дело возбуждено после обрушения моста в Оренбурге, где пострадали люди
22:28
«Семейное»: Дочь Дмитрия Пескова вместе с Татьяной Навкой «примерили» усы главы семейства
22:16
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»

Сейчас читают

Максим Виторган не устоял перед чувственным видео Нино Нинидзе
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото
«Малявочки»: видео Лазарева с детьми заставило фанатов растаять

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]