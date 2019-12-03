Житель города Менделеевск в Татарстане зарезал бывшую жену, родного двухлетнего сына и 19-летнего пасынка. Кровавая трагедия развернулась после полуночи во вторник. По информации 5-tv.ru, еще одному 12-летнему пасынку мужчины удалось сбежать и спастись. Сейчас он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, трижды судимый мужчина устроил поножовщину в состоянии алкогольного опьянения.
Житель Татарстана зарезал бывшую жену, пасынка и родного сына
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Одному ребенку удалось сбежать. Сейчас он находится в больнице. Злоумышленник задержан.
Фото: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov
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