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Житель Татарстана зарезал бывшую жену, пасынка и родного сына

, 6:30 | Алиса Маркова 1 311

Одному ребенку удалось сбежать. Сейчас он находится в больнице. Злоумышленник задержан.

Фото: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov

Житель города Менделеевск в Татарстане зарезал бывшую жену, родного двухлетнего сына и 19-летнего пасынка. Кровавая трагедия развернулась после полуночи во вторник. По информации 5-tv.ru, еще одному 12-летнему пасынку мужчины удалось сбежать и спастись. Сейчас он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, трижды судимый мужчина устроил поножовщину в состоянии алкогольного опьянения.

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