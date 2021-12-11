Знаки зодиака в постели: какие мужчины дарят лучший секс

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 20 703

Лучше всех в постели справляются Овны, Скорпионы и Водолеи. Меньше стараются Тельцы, Раки и Весы.

Знаки зодиака в постели: какие мужчины дарят лучший секс

Фото: www.globallookpress.com / Bill Ling, CHROMORANGE / Bilderbox, Oleksiy Maksymenko, Mauricio Jordan de Souza Coelho, m3, Michael Nitzschke

Разные мужчины по-разному ведут себя в постели. Однако для каждого знака зодиака характерны свои особенности. Их список составил Peopletalk.

Овны

Хорошие любовники: долго держатся, но не утомляют. Обожают менять темп и интенсивность, так как заводятся от смены вздохов и стонов партнерши. При этом в 80% случаев делают удивленные глаза при просьбе надеть презерватив.

Телец

Ленивые: не любят в сексе проявлять инициативу и крайне неохотно меняют позу. Согласятся на разнообразие, если предложить, но самим вполне хватает стандарта.

Близнецы

Очень креативные. Предлагают секс на вечеринках, в ванной, публичных местах, да и вообще везде. Любят эротические элементы вроде чулков, стеков и зажимов. При этом никогда не показывают, что им хорошо, — громких стонов можно не ждать.

Рак

По непонятной причине уверены, что девушки не любят монотонность. Часто меняют позы, что быстро надоедает. Просьбу больше так не делать запоминают всего на пару недель, а потом — очередная карусель.

Лев

Мечтают о зеркале во всю стену в спальне, чтобы любоваться собой во время процесса. Не интересуются эмоциями партнерши — главное, чтобы самому было хорошо. Однако и таких можно заставить стараться: например, если громче стонать.

Дева

Делают все стабильно хорошо и без сюрпризов. Очень стараются довести партнершу до оргазма и почти всегда добиваются успеха. Если же нет, приходится имитировать — объяснять, что сегодня не твой день, себе дороже.

Весы

Не обращают внимания на чувства, эмоции, любовь и прочую лирику. Оценивают партнершу только по интеллекту, внешности и поведению. В постели техничны, но не страстны. Секс воспринимают, как заботу об автомобиле — знают, что делать, но без огонька.

Скорпион

Никогда не устают. Даже после четырехчасового марафона просят всего десять минут на отдых и готовы к новым рекордам. Не любят отказов, даже если предлагают очень экстравагантные позы. «Что значит „не люблю так“? Сейчас полюбишь». И ты полюбишь.

Стрелец

Очень страстные. На первый взгляд кажутся тихонями, но в тихом омуте черти водятся. В сексе удивляют, даже если слишком не стараются. Обожают пробраться к своей партнерше в ванну и провести дополнительный раунд.

Козерог

Очень стараются доказать, что уже давно все умеют и не имеют себе равных. Из-за этого не позволяют собой руководить. На просьбу «сильнее» отвечают наращиванием темпа. Будут делать все, чтобы ты поняла, что сама не знаешь, чего хочешь.

Водолей

Способны соблазнить одной сексуальной ухмылкой, а затем не отпускать несколько часов. Секс будет замечательным, но после начнутся разговоры. Он расскажет тебе, какой он на самом деле испорченный и почему не стоит с ним общаться. На длительные отношения можно не рассчитывать.

Рыбы

Не любят проявлять инициативу в самом процессе, но обожают предварительные ласки. Любят довести девушку до пика, а потом дать возможность руководить.

К слову, это всего лишь гороскоп и многое зависит от каждого человека в отдельности.

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