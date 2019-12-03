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Ирина Пегова похвасталась премией «Звезда театрала»

, 12:29 | Светлана Александрова Фото 93

Церемония награждения единственной в России премией зрительских симпатий состоялась в понедельник в Театре имени Евгения Вахтангова.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Ирина Пегова похвасталась присуждением ей премии «Звезда театрала» в номинации «за лучшую роль второго плана». Церемония вручения единственной в России независимой награды зрительских симпатий состоялась в понедельник в московском Театре имени Евгения Вахтангова.

«Ура! Вашими голосами, вернее их количеством у меня появилась возможность получить этот приз — „Звезда театрала“ за лучшую роль второго плана, за Люську в спектакле „Бег“. Выбрали с помощью интернет-голосования», — поделилась Пегова на своей странице в Instauhfm, сопроводив пост фотографиями с чествования актеров.

Instagram @pegovairina

Она также сообщила, что лучшим спектаклем зрители назвали постановку «Макбет» режиссера Антона Яковлева в Театре на Малой Бронной, а лучшим спектаклем малой формы — «Человек из Подольска Сережа очень тупой» Марины Брусникиной в Театре «Практика». Лучшим режиссером признали Кирилла Серебренникова за спектакль «Барокко», лучшей актрисой — Елизавету Боярскую за роль Марины Цветаевой в спектакле «1926». Приз в номинации «Лучшая мужская роль» достался Владимиру Машкову за роль Абрама Шварца в спектакле «Матросская тишина» в Театре Олега Табакова.

«Поздравляем! Голосовали за вас!»

«Ирина, поздравляю. Ваша Люська покорит любого, самого взыскательного зрителя, а не только Чарноту и Корзухина».

«Вы очень красивая и главное настоящая», — пишут в комментариях поклонники актрисы.

Премия «Звезда театрала» вручается с 2008 года. Ее главная особенность в том, что лауреатов определяют сами зрители путем интернет-голосования, а не профессиональные театральные критики. Приз представляет собой фарфоровую статуэтку мима в черном костюме, держащего в руках золотую звезду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирина Пегова проникновенно подпевала песню Сергея Жукова «Алешка» на церемонии вручения премии журнала «ОК».

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