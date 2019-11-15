Актриса театра и кино Ирина Пегова записала видео в сторис в Instagram с премии журнала «ОК». На видео звезда подпевает песню Сергея Жукова «Алешка». По словам артистки, для нее эта песня ассоциируется с юностью, поэтому строчки сами всплыли в сознании.

Instagram @pegovairina

На премии журнала «ОК» актриса стала лучшей в номинации «Главный герой. Театр» за роль Люськи в спектакле «Бег» МХТ им. Чехова. Подписчики поспешили поздравить звезду с победой и написали трогательные комментарии под постом.

«Поздравляю, ты лучшая!!!!!!»;

«Поздравляю, радость наша!»;

«Поздравляю!!! Неотразима!!! Будь счастлива!!!» — написали фолловеры Пеговой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова зажигательно исполнила бразильский танец.