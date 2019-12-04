В Ираке схватили заместителя ликвидированного главаря ИГ*

Двоюродный брат и правая рука лидера запрещенной организации ИГ* Аль-Багдади — схвачен в Ираке. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на силовые структуры страны, пишут «Известия».

Доказательств пока никаких нет, но журналисты делятся подробностями и публикуют фотографию, на которой якобы сам террорист — известный, как Ибн Халдун.

Сообщается, что задержали его в городе Киркук на съемной квартире. Там он жил по поддельным документам. После смерти Багдади, вокруг которой до сих пор много тайн, Халдун считается самым разыскиваемым преступником в мире. Боевики называли его «военным эмиром», он занимался вопросами разведки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что разведка Ирака заявила о задержании двоих главарей ИГ*.

* — запрещенная на территории РФ орагнизация