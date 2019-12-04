  1. Пятый канал
  4. В Ираке схватили заместителя ликвидированного главаря ИГ*

В Ираке схватили заместителя ликвидированного главаря ИГ*

, 8:07 Эфирная новость 53

Двоюродный брат и заместитель ликвидированного в октябре главаря террористической группировки Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, более известный как Ибн Халдун, схвачен в иракском Киркуке.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Creativ Studio Heinemann, 5-tv.ru

Двоюродный брат и правая рука лидера запрещенной организации ИГ* Аль-Багдади — схвачен в Ираке. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на силовые структуры страны, пишут «Известия».

Доказательств пока никаких нет, но журналисты делятся подробностями и публикуют фотографию, на которой якобы сам террорист — известный, как Ибн Халдун.

Сообщается, что задержали его в городе Киркук на съемной квартире. Там он жил по поддельным документам. После смерти Багдади, вокруг которой до сих пор много тайн, Халдун считается самым разыскиваемым преступником в мире. Боевики называли его «военным эмиром», он занимался вопросами разведки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что разведка Ирака заявила о задержании двоих главарей ИГ*.

* — запрещенная на территории РФ орагнизация

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.14
-0.27 71.06
0.09
ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют дружить

Последние новости

9:00
Российский траулер горит в порту на севере Норвегии
8:53
В ФРГ пообещали ответить США и Украине на меры против «Северного потока — 2»
8:47
В отношении уличного стрелка из Перми возбудили уголовное дело
8:42
Алена Водонаева отпустит сына на новогодние каникулы с отцом
8:33
Комитет по разведке палаты представителей одобрил доклад по импичменту Трампа
8:24
«Лида стесняется при дочке»: Алибасов рассказал о сексе с Федосеевой-Шукшиной

Сейчас читают

Гороскоп на 4 декабря: Солнце в Стрельце готовит всем приятные сюрпризы
В сети обсуждают биографию отца официального представителя МВД Ирины Волк
Переписка с дамами легкого поведения усугубила политическое фиаско Зеленского

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]