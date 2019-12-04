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  4. Жертвами тайфуна на Филиппинах стали уже 17 человек

Жертвами тайфуна на Филиппинах стали уже 17 человек

, 14:20 Эфирная новость 226

Свои дома вынуждены были покинуть почти полмиллиона жителей.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Мощный тайфун Тисой едва не стер с лица земли Филиппины. Со скоростью 150 километров в час ураган обрушился на западное побережье.

Жертвами стихии по предварительным данным стали 17 человек. Свои дома покинули почти полмиллиона местных жителей. В нескольких городах пришлось закрыть аэропорты, кораблям запрещено выходить в море.

Власти пытаются оценить ущерб, нанесенный стихией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за разгула стихии Филиппины не могут покинуть отдыхающие там туристы. Более сотни внутренних и международных рейсов были отменены.

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Жертвами тайфуна на Филиппинах стали уже 17 человек

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