Жертвами тайфуна на Филиппинах стали уже 17 человек

Мощный тайфун Тисой едва не стер с лица земли Филиппины. Со скоростью 150 километров в час ураган обрушился на западное побережье.

Жертвами стихии по предварительным данным стали 17 человек. Свои дома покинули почти полмиллиона местных жителей. В нескольких городах пришлось закрыть аэропорты, кораблям запрещено выходить в море.

Власти пытаются оценить ущерб, нанесенный стихией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за разгула стихии Филиппины не могут покинуть отдыхающие там туристы. Более сотни внутренних и международных рейсов были отменены.