Туристы не могут покинуть Филиппины из-за тайфуна «Каммури»

Российские туристы застряли на Филиппинах из-за надвигающегося тайфуна «Каммури». Наши земляки сейчас не могут улететь с острова Корон. Их точное число пока не известно. Авиакомпании отменяют рейсы. Береговая охрана Филиппин не выпускает суда в море. Эвакуировано больше 200 тысяч местных жителей.

К этой минуте ураган уже набрал силу до четырех баллов из пяти возможных. Порывы ветра достигают скорости гоночного болида — 240 километров в час. Ожидается, что полную силу ураган наберет к завтрашнему утру. По степени разрушения «Каммури» может превзойти тайфун «Хайян». Семь лет назад он унес жизни 18 тысяч жителей восточных Филиппин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Японии 100 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Хагибис».