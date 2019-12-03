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Туристы не могут покинуть Филиппины из-за тайфуна «Каммури»

, 9:25 Эфирная новость 72

Более сотни внутренних и международных рейсов были отменены.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Yang Ke, 5-tv.ru

Российские туристы застряли на Филиппинах из-за надвигающегося тайфуна «Каммури». Наши земляки сейчас не могут улететь с острова Корон. Их точное число пока не известно. Авиакомпании отменяют рейсы. Береговая охрана Филиппин не выпускает суда в море. Эвакуировано больше 200 тысяч местных жителей.

К этой минуте ураган уже набрал силу до четырех баллов из пяти возможных. Порывы ветра достигают скорости гоночного болида — 240 километров в час. Ожидается, что полную силу ураган наберет к завтрашнему утру. По степени разрушения «Каммури» может превзойти тайфун «Хайян». Семь лет назад он унес жизни 18 тысяч жителей восточных Филиппин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Японии 100 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Хагибис».

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Туристы не могут покинуть Филиппины из-за тайфуна «Каммури»

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