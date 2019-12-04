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  4. В Кремле опровергли причастность России к убийству в Берлине

В Кремле опровергли причастность России к убийству в Берлине

, 14:53 | Светлана Шевченко Интервью 163

Ранее МИД ФРГ заявил о высылке из страны двух российских дипломатов

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин, 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул абсолютную беспочвенность заявлений немецких властей о причастности России к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

«Там никаких серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так», — заявил на вопрос журналистов пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что добавить ничего больше по этому вопросу не может, так как в Кремле об этом происшествии ничего не известно. Что касается того, может ли повлиять это убийство на встречу «нормадской четверки» 9 декабря в Париже, Песков сказал: «Нет, я не думаю».

Ранее МИД ФРГ заявил о высылке из страны двух российских дипломатов. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что это стало ответом на якобы недостаточное участие российского правительства в расследовании убийства Хангошвили в конце этого лета в берлинском Тиргартене.

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