В Кремле опровергли причастность России к убийству в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул абсолютную беспочвенность заявлений немецких властей о причастности России к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

«Там никаких серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так», — заявил на вопрос журналистов пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что добавить ничего больше по этому вопросу не может, так как в Кремле об этом происшествии ничего не известно. Что касается того, может ли повлиять это убийство на встречу «нормадской четверки» 9 декабря в Париже, Песков сказал: «Нет, я не думаю».

Ранее МИД ФРГ заявил о высылке из страны двух российских дипломатов. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что это стало ответом на якобы недостаточное участие российского правительства в расследовании убийства Хангошвили в конце этого лета в берлинском Тиргартене.