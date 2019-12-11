Раки! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: финансовое и сексуальное предсказания

Гороскоп на 2020 год для Рака

В течение всего года у вас будет наблюдаться переоценивание способностей и преувеличенное чувство собственной важности. Вам может казаться, что вас недостаточно уважают, не признают ваши возможности или заслуги. Гороскоп предупреждает: такое состояние приведет к ошибкам. Например, не стоит без необходимости брать кредиты и тому подобное.

Судя по гороскопу, для вас в течение всего года будет важна работа с идеалами. Желательно задуматься, что для вас в жизни самое главное, для чего вы живете, во что верите. Это будет поддерживать вас и помогать в течение года.

Гороскоп 2020 для Рака по месяцам

Январь

Начало января для Раков выдастся напряженным. Возможно преувеличенное ощущение своей важности, конфликты, обиды. Неорганизованность и противоречивость только усугубят ситуацию. Во второй половине месяца ситуация несколько смягчится благодаря появившейся артистичности, обаянию, мягкости. Чтобы усилить эффект, побалуйте себя и приятно проведите время. Также этот период хорош для небольших приятных покупок.

Февраль

Февраль хорош для умственной работы, работы с документами, построения планов, организации мероприятий. Иногда, однако, может наблюдаться эмоциональный дисбаланс, неудовлетворенность, перепады настроения. Гороскоп предупреждает: есть опасность, что вы будете переоценивать себя или проявите излишнюю гордость и эгоизм.

Март

В марте присутствует опасность обид и конфликтов. Возможно, вы будете сами затевать ссоры или начнете попадать в них как бы случайно. Период не подходит для твердого отстаивания своих прав, лучше решить все полюбовно. Так у вас будет больше шансов получить то, что вам нужно, и сохранить отношения.

Апрель

В начале и середине апреля возможна склонность к конфликтам, могут заявить о себе застарелые обиды. Однако к концу месяца вы почувствуете себя гораздо увереннее, и эти ситуации разрешатся сами собой.

Май

Май для Раков в целом будет положительным. В начале месяца вы ощутите собранность и уверенность в себе. В конце мая это чувство даже усилится, так как появится особая напористость и решительность. Также будет повышена способность планировать и принимать верные решения.

Июнь

В июне период решительности и уверенности в себе продолжится. Также будет активно работать ваше мышление, порой принося почти гениальные находки или открытия. Многое вы сможете считывать интуитивно. В целом июнь будет положительным.

Кроме того, начинается период дней рождения у Раков, когда хорошо подвести итоги уходящего года и спланировать следующий.

Июль

Раки в июле, судя по гороскопу, испытают смешанное влияние планет. Продолжается период сфокусированности, подходящий для умственной работы, составления и подписания документов, написания планов или диссертаций. В этом месяце лучше сконцентрироваться на умственном восприятии действительности, отодвинув эмоции на второй план.

Однако в общении с людьми возможна конфликтность и раздражительность. Имеет смысл сбрасывать накопившееся раздражение с помощью спорта.

Август

В августе у Раков снова вспыхнет склонность к преувеличениям, переоцениванию себя, излишняя гордость. Гороскоп предсказывает, что в середине месяца вам предстоит всплеск любовной энергии. Возможно даже, что это приведет к каким-то излишествам или незапланированным любовным историям. Подумайте заранее, насколько вы к этому готовы.

Сентябрь

В сентябре у Раков будет снижена способность объективно воспринимать окружающую действительность. Возможны ошибочные суждения, мнения, неверно принятые решения. Избегайте решать важные вопросы, особенно в середине месяца. Гороскоп настаивает: сначала тщательно все взвесьте!

Октябрь

Октябрь для Раков выйдет довольно положительным. Ум и сердце будут находиться в гармонии и подсказывать вам верные решения. Ожидается улучшение в личных отношениях, а также в деловой сфере.

Ноябрь

В ноябре у вас снова обострится склонность к конфликтам. У Раков это проявится как обидчивость, замкнутость, уход вглубь себя. Поддержать вас могут высшие идеалы: во что вы верите, к чему стремитесь, то, что считаете в жизни самым главным.

Декабрь

В декабре возможно перевозбуждение сексуальной сферы. Гороскоп предсказывает случайные увлечения и непродолжительные знакомства. В конце месяца возможны нервозность, беспокойство и взвинченность.

Сексуальный гороскоп на год для Рака

Мужчины — раки

Для Раков год с точки зрения сексуальной и любовной жизни будет скорее неудачным.

Период уверенности в себе и мужской силы ожидает вас в конце мая и начале июня. А вот конфликтность, обидчивость и неустойчивость — в первой половине марта, второй половине июля и весь период с середины октября по середину декабря.

Особо привлекательным для противоположного пола вы будете во второй половине января, середине марта, второй половине августа, в середине октября и в первой половине декабря. Периоды, когда вам сложно будет внушить симпатию прекрасным дамам — это вторая половина февраля и первая половина ноября.

Судя по гороскопу, наиболее сложным для отношений будет первая половина ноября, когда имеют место конфликты, размолвки и вообще неудовлетворенность отношениями.

Женщины — раки

Периоды повышения вашей женственности и привлекательности ждут вас во второй половине января, середине марта, второй половине августа, середине октября и в начале декабря. А вот дискомфорт и понижение самооценки ожидается в середине февраля и в первой половине ноября.

Позитивное мужское внимание к вам ожидается в первой половине июня. Однако будет несколько моментов, когда мужское внимание будет казаться вам грубым, бестактным, провоцирующим конфликты и обиды: первая половина марта, вторая половина июля и период с середины октября по середину декабря.

Гороскоп предсказывает, что особо сложной обещает быть первая половина ноября, когда возможны конфликты, раздоры, обиды и неудовлетворенность.

Финансовый гороскоп на год для Рака

Для Раков год начнется финансово неудачно. Судя по гороскопу, в январе и феврале вы получите меньше, чем рассчитывали, а в марте также возможны непредвиденные траты.

С середины марта ситуация более или менее налаживается и идет таким темпом по май включительно.

В июне вам следует приложить все усилия, чтобы наладить финансовую ситуацию и спланировать следующие месяцы, так как в июне многое будет зависеть от ваших личных усилий.

Дальше идут финансово неудачные месяцы. Исключение составит позитивный октябрь, а также будет небольшое улучшение во второй половине ноября.