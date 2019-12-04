Раскрепощенная Лобода показала частный самолет

Частный самолет для гастролирования показала Светлана Лобода. В Instagram певица выложила фото, на которых сидит в салоне, закинув ноги на стол. На ней кожаные мини-шорты и сапоги выше колен.

«Воронеж! Мы на месте! Сегодня будут танцы», — предупредила звезда поклонников.

Instagram @lobodaofficial

На одном из снимков автор поста выбрала слишком откровенную позу — одну ногу оставила лежащей прямо, а другую согнула в колене. Из-за этого между ними образовался зазор. Скрыть его артистке помогла игрушечная собачка. О том, что она ненастоящая, в комментариях догадались далеко не все.

Кадры Лободы не понравились отдельным подписчикам из-за хвастовства и раскрепощенной позы.

«Обязательно было понтануться частным самолетом»;

«Ноги на стол… понты»;

«Так противно ноги поставила! Стыдно смотреть», — упрекнули певицу пользователи.

Большинство не придало значение убранству и отметило ее внешние данные Светланы.

«Какие у Вас шикарные ноги»!

«Супер-девочка»!

«Светлана Сергеевна похитила мое сердце», — отозвались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Лободы попросила у мамы братика.